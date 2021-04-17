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Семак: Малкому сейчас достаточно сложно входить в игру. Он только набирает форму

Семак: Малкому сейчас достаточно сложно входить в игру. Он только набирает форму
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Малкома в матче с «Краснодаром» (2:2).

«Малкому сейчас достаточно сложно входить в игру. Он только набирает форму, мы ждём от него большей остроты. Он старается и работает для команды, это самое важное. Что касается игры, в течение сезона есть игроки, тянут большую часть нагрузки и делают результат. У нас команда, и каждый вносит свою лепту», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.

«Зенит» в 26 матчах набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (35) — на 11-м месте.

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