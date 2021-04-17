Гончаренко: после замен уровень игры «Краснодара» упал, а «Зенит» улучшил движение

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Зенитом» (2:2).



«Вышла эмоциональная игра, такие матчи нравятся болельщикам. Было много хороших качественных эпизодов в атаке как в нашем исполнении, так и в исполнении «Зенита». До замен мы очень хорошо смотрелись, по делу вели. После замен наш контроль мяча пропал, и уровень игры упал. «Зенит» путём замен потерял качество, если так можно сказать, но улучшил движение. Моментами мы хорошо смотрелись в атаке, моментами — не очень хорошо в обороне. Есть пища для размышлений.



Быстрый гол в ворота «Зенита» не был сюрпризом. Домашний стадион, можно и нужно забивать любому сопернику. Нам этот мяч придал эмоции и силы.



Петров отлично смотрелся на поле. К сожалению, не смог продолжить игру, так как провёл мало тренировочных сессий. Градус игры был высоким. Насколько я знаю, у нас никаких травм нет.



Мне возможности Лёхи хорошо известны. Он играл у меня в ЦСКА в 3-5-2 на позиции нападающего. У меня не было никаких сомнений, что вместо Берга сыграет Ионов. Вполне возможно, что дальше будет два нападающих на поле.



Эпизоды во время игры не сильно влияют на будущее, Шапи это тоже не коснётся. С Кабеллой у нас была очень хорошая динамика на поле, как только он ушёл — всё изменилось. Здесь не только дело в замене Шапи.



Люди не должны привыкать к определённым вещам. У меня так устроена голова, у Вандерсона по-другому, это неважно. Вполне возможно, что его позиция должна быть слева. Может быть, у него должны быть другие действия, особенно атакующие на флангах. Кто знает, может, в следующем матче он будет справа. Здесь большую роль играет то, как играет тот или иной соперник.



На мой взгляд, ЦСКА был, безусловно, хорош в нападении, моментами они могли выскакивать в контратаки. Контратака — это для команд, которые проповедуют игру в атаку и претендуют на высокие места. Считаю, что нужно уметь хорошо атаковать позиционно и моментами искать возможность для контратак», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.