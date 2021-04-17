Чорлука посоветовал КДК расслабиться и выпить пива

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука традиционно отпраздновал победу команды. В 26 туре железнодорожники на своём поле разгромили «Ростов» (4:1).
35-летний хорватский футболист вновь опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с бокалом пива. Снимок он сопроводил следующей подписью: «КДК, расслабьтесь и выпейте 1-2 пива».
Напомним, КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тыс. рублей и обязал провести матч с «Динамо» на нейтральном поле за совершение дисциплинарного нарушения.
«Локомотив», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).
В оставшихся турах железнодорожникам предстоит сыграть с «Тамбовом», «Динамо» и «Уралом».
Питерская команда проведёт встречи с «Ротором», «Уфой» и «Тамбовом». Также 2 мая командам предстоит сыграть между собой.
- 17 апреля 2021
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