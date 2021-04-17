Андрей Мостовой: все в «Зените» были огорчены, потому что мы могли дожать «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал матч с «Краснодаром» (2:2).

«Чего больше: радости от забитого мяча или досады от потери очков? Равномерно. Мне кажется, что после нашего второго гола мы очень сильно давили, и когда прозвучал свисток, все были немного огорчены, потому что мы реально могли дожать и забрать три очка.



Наверное, по игре результат равноценен победе, но с учётом того, как складывались последние минуты, обидно. Были моменты, могли забить. Но ничего — мы вытащили такую тяжёлую игру и можем занести это себе в актив.



«Зениту» удалось переломить ход игры за счёт свежести, желания. Все игроки, вышедшие на замену, горели желанием, мне кажется, это было видно. Думаю, за счёт этого. Какие были указания Сергея Семака? Указания давать никакие не нужно — и так всё понятно: команда проигрывает 2:0, остаётся 20 минут, нужно бежать в атаку, брать игру на себя, рисковать. Думаю, в такой ситуации не нужно ничего говорить.



Был ли страх, когда «Краснодар» повёл 2:0? Не то чтобы страх, но неприятно. Когда такой счёт, нужно полностью отдаться игре, рисковать. Страха не было, но понимание было, что нужно делать.



Как решил ударить с лёту? Мы потеряли мяч, я остался в штрафной площади, а затем — вижу Дуги, вижу огромную зону. Потрясающий пас Дуги, конечно! Ну и я, конечно, попал — получилось так», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».