Шварц прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Ротором»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал матч с «Ротором» (3:0).
«Хотел бы выразить благодарность РПЛ и «Ротору» за то, что организовали минуту молчания в память об Александре Ярдошвили. Для нас это была серьёзная потеря, и вся неделя складывалась очень тяжело. Мы переживали эту невосполнимую утрату.
Игра сложилась для нас достаточно непросто. В первом тайме мы создали достаточно много моментов, но не использовали их. Во второй половине мы сыграли намного быстрее и со стандартных положений забили два мяча.
Нойштедтер очень хорошо проводит последние недели. Он здорово себя проявил, выйдя на замену в матче с «Уралом», поэтому мы решили выпустить его в стартовом составе на позиции опорного полузащитника. Слай сегодня вышел на место Лесового, который получил незначительное повреждение.
Мы планировали играть через центр, и когда он был перекрыт, мы старались использовать фланги. Мы много атак проводили через правый фланг, чтобы Грулёв шёл в обыгрыш и создавал остроту. Насколько мы были готовы к длинным передачам? Да, мы были готовы к этому. Особенно хорошо мы проявили себя во втором тайме, когда после таких длинных выносов хорошо боролись за мяч и здорово действовали на подборе. Также мы хорошо выходили из обороны в атаку.
Замены Паршивлюка и Евгеньева связаны с тем, что они получили жёлтые карточки? Да, «Ротор» во втором тайме довольно много атаковал через левый фланг. Евгеньев и Паршивлюк «висели» на карточках, поэтому мы решили не рисковать и поменять их.
Сегодняшняя игра показала, что стандартные ситуации в современном футболе очень важны. Ордец доказал свой характер и нацеленность на гол, особенно при «стандартах», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
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