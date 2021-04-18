Вернер — о победе «Челси» над «Ман Сити»: сегодня выиграл тот, кто был лучше

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.
«Я думаю, сегодня встретились две лучшие команды Англии на данный момент. Шансы были равны. Мы победили благодаря контратакам и тому, что забили гол. В конце игры мы очень хорошо защищались, также как в прошлых играх. Считаю, что мы можем сказать, что лучшая команда матча победила. В играх такого типа очень важно иметь верную тактику, но в конце концов всё решает индивидуальное мастерство. Вот почему мы выиграли. Обе команды возглавляют грамотные тренеры, но индивидуально мы были сильнее.
Сезон станет великолепным, если мы выиграем титул. У нас есть шансы в Лиге чемпионов и в финале Кубка Англии. Мы продолжаем трудиться, вот почему мы можем выиграть турнир. Было бы здорово выступить при болельщиках на трибунах. Стадион очень, очень красивый. У меня была возможность сыграть при 90 тыс. зрителей за национальную команду. Надеюсь, на трибунах будет много людей.
У меня больше передач, чем голов. Это необычно, если смотреть на прошлогоднего меня. Но до тех пор, пока это идёт на благо команде — всё в порядке», — приводит слова игрока BBC.
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