Мелкадзе: «Спартак» проиграл «Локомотиву» из-за судейства. Не дали минимум один пенальти

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе, арендованный у московского «Спартака», прокомментировал результат матча красно-белых с «Локомотивом».

«Слежу ли за «Спартаком»? Конечно. Смотрю каждый матч. Последняя игра с «Локомотивом»? Не очень приятно, когда у нас есть VAR, но судьи не могут поставить пенальти в ворота «Локомотива». Считаю, что «Спартак» должен был побеждать.



«Спартак» не смог победить из-за судейства? Да. Наверное, неназначенный пенальти — самый переломный момент. Представьте, вы должны забить, а вам попросту не дают это сделать. Как минимум один пенальти в пользу «Спартака» должны были поставить», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.