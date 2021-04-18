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«Барселона» выиграла Кубок Испании, разгромив в финале «Атлетик». Месси оформил дубль

«Барселона» выиграла Кубок Испании, разгромив в финале «Атлетик». Месси оформил дубль
Футбол / Испания 0
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«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании-2020/2021 (4:0). Матч прошёл на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье.

В первом тайме не было зафиксировано голов, но обе команды имели отличные возможности отличиться. Всё самое интересное произошло уже после перерыва.

На 60-й минуте нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн реализовал выход один на один. Три минуты спустя его одноклубник Френки Де Йонг удвоил преимущество, замкнув передачу Альбы.

«Барселона» продолжила доминировать в матче и смогла забить ещё два безответных гола. Дубль оформил Лионель Месси. На 68-й и 73-й минутах аргентинец дважды уверенно пробивал в левый угол ворот из пределов штрафной площади.

На 86-й минуте Гризманн имел шанс также записать на свой счёт дубль, но после просмотра эпизода системой VAR взятие ворот было отменено.

Благодаря этой победе «Барселона» стала обладателем 31 в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт «Атлетик», у которого 23 трофея.

Кубок Испании. Финал
17 апреля 2021, суббота. 22:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Гризманн – 60'   0:2 де Йонг – 63'   0:3 Месси – 68'   0:4 Месси – 72'
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