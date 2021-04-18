Арендованный «Ахматом» Мелкадзе заявил, что хотел бы поработать с Тедеско в «Спартаке»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился мнением о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.



«Уход Тедеско — плохая новость для «Спартака». С Тедеско команда очень здорово играет в футбол. Хотел бы поработать в «Спартаке» вместе с Тедеско? Да, конечно. Поработать с Тедеско в «Спартаке» было бы довольно интересно.

Как оцениваю свои шансы на возвращение в «Спартак»? После сезона буду принимать решение. Пока не думаю об этом. От меня, конечно, многое зависит, но далеко не всё.



Вернуться в «Спартак» по итогам сезона — главная задача? Не хочу говорить об этом. В прессе была информация, что «Ахмат» попытается выкупить меня? Если было, то было. Если не было, то не было. Это моё дело. Повторюсь, буду решать после сезона.

Из «Спартака» со мной никто не связывался. Ребята иногда пишут поздравления — на этом всё», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.