Олег Фоменко: пока непонятно, сможет ли Федотов присутствовать на игре «Сочи» с ЦСКА

Тренер «Сочи» Олег Фоменко прокомментировал состояние здоровья главного тренера клуба Владимира Федотова и рассказал о травмированных игроках своей команды.

«Пока непонятно, сможет ли Владимир Федотов присутствовать на игре лично. Мы с ним всегда находимся на связи. Сегодня он отсутствует по рекомендации врачей.

К сожалению, на травмированных ребят – Сослана Джанаева, Ивана Новосельцева, Жоаозиньо в ближайшем матче мы не сможем рассчитывать. Впереди ещё четыре тура, надеюсь, что Сослан и Жоаозиньо смогут вернуться. У Ивана характер травмы немного посложнее. Реабилитация Ивелина Попова затянулась. В ближайшие 2-3 игры его точно не будет. Миха Мевля восстановился и хорошо отработал всю неделю», – рассказал Фоменко на предматчевой пресс-конференции.

Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА состоится 18 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 16:30 мск.