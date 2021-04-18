«Атлетик» проиграл два финала Кубка страны за две недели

«Атлетик» уступил «Барселоне» со счётом 0:4 в финале Кубка Испании. Таким образом клуб из Бильбао проиграл второй финал испанского кубка за две недели.

Благодаря этой победе «Барселона» стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт «Атлетик», у которого 23 трофея. Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси выиграл вместе с клубом 35-й трофей.

Ранее, 3 апреля «Реал Сосьедад» и «Атлетик» разыграли Кубок Испании-2020, финал которого перенесли на год из-за пандемии. В том матче «Сосьедад» одержал победу со счётом 1:0.

Последний раз в истории «Атлетик» выигрывал Кубок Испании в 1984 году. После этого клуб из Бильбао пять раз пробивался в финал турнира, однако не одержал ни одной победы.