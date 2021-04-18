«Атлетик» проиграл два финала Кубка страны за две недели
«Атлетик» уступил «Барселоне» со счётом 0:4 в финале Кубка Испании. Таким образом клуб из Бильбао проиграл второй финал испанского кубка за две недели.
Благодаря этой победе «Барселона» стала обладателем 31-го в своей истории Кубка Испании. Это рекордный показатель турнира. Следом идёт «Атлетик», у которого 23 трофея. Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси выиграл вместе с клубом 35-й трофей.
Ранее, 3 апреля «Реал Сосьедад» и «Атлетик» разыграли Кубок Испании-2020, финал которого перенесли на год из-за пандемии. В том матче «Сосьедад» одержал победу со счётом 1:0.
Последний раз в истории «Атлетик» выигрывал Кубок Испании в 1984 году. После этого клуб из Бильбао пять раз пробивался в финал турнира, однако не одержал ни одной победы.
Рекомендуем вам
- 18 апреля 2021
-
07:59
-
07:08
-
06:11
-
05:20
-
03:38
-
02:49
-
02:14
-
01:46
-
01:00
-
00:52
-
00:48
-
00:41
-
00:28
-
00:28
-
00:16
-
00:03
- 17 апреля 2021
-
23:50
-
23:42
-
23:22
-
23:20
-
23:00
-
22:59
-
22:38
-
22:27
-
22:18
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:37
-
21:35
-
21:26
-
20:56
-
20:55
-
20:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам