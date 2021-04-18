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Мюллер: Флик потратил много сил. Чтобы быть тренером «Баварии», нужна толстая кожа

Мюллер: Флик потратил много сил. Чтобы быть тренером «Баварии», нужна толстая кожа
Футбол / Германия 0
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал решение Ханса-Дитер Флика покинуть пост главного тренера мюнхенского клуба.

«Он не объяснил, почему решил уйти. Он не назвал нам конкретных причин, да и не должен был. Ханси потратил много сил в эти напряжённые полтора года. Чтобы быть тренером „Баварии“, нужна толстая кожа. Ожидания крайне высоки, и нужно всегда поддерживать уровень своей команды», — приводит слова Мюллера Kicker.

Напомним, Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией» после победы в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом» (3:2), который состоялся накануне. Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией»
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