Мюллер: Флик потратил много сил. Чтобы быть тренером «Баварии», нужна толстая кожа

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал решение Ханса-Дитер Флика покинуть пост главного тренера мюнхенского клуба.
«Он не объяснил, почему решил уйти. Он не назвал нам конкретных причин, да и не должен был. Ханси потратил много сил в эти напряжённые полтора года. Чтобы быть тренером „Баварии“, нужна толстая кожа. Ожидания крайне высоки, и нужно всегда поддерживать уровень своей команды», — приводит слова Мюллера Kicker.
Напомним, Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией» после победы в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом» (3:2), который состоялся накануне. Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
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