Нойер прокомментировал решение Флика уйти из «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал решение Ханса-Дитер Флика покинуть пост главного тренера мюнхенского клуба.



«Это была эмоциональная история для всех нас. Мы прошли через все трудности как команда, мы прекрасно и успешно провели время вместе. Разговор Ханси с командой после матча был очень важен. Важно было узнать, что он расскажет, прежде чем объявит о своём решении публично. Особенно после такой встречи. Это знак того, что у нас очень хорошие отношения», — приводит слова Нойер Kicker.



Напомним, Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией» после победы в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом» (3:2), который состоялся накануне. Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

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