Во 2 французском дивизионе тренер вратарей отстоял на ноль
Французский «Шамбли», выступающий во втором дивизионе Франции страны, столкнулся с нехваткой вратарей. Все четыре голкипера оказались травмированы, сообщает L'Equipe.
В первом тайме матча 33-го тура Лиги 2 с «Амьеном» травмировался 38-летний голкипер Ксавье Пиното. На замену пришлось выходить 40-летнему тренеру вратарей Венсану Планту. Венсан, завершивший четыре года назад карьеру, отстоял весь второй тайм на ноль. «Шамбли» обыграл «Амьен» в родных стенах со счетом 2:0.
«Шамбли» обыграл «Амьен» в родных стенах со счетом 2:0. Хозяева занимают 19 место в Лиге 2 с 31 очком. «Амьен» расположился на 11 строчке с 40 набранными баллами.
Плант провел 118 игр за «Кан». во 2 по рангу французском дивизионе.
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