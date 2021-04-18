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Фёдор Чалов: ЦСКА не ждёт простой игры с «Сочи»

Фёдор Чалов: ЦСКА не ждёт простой игры с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Мы не ждём простой игры. У „Сочи“ поставлен неплохой футбол, они отобрали очки у многих претендентов на высокие места и сами борются за еврокубки. В прошлый раз мы тоже выиграли в Сочи с трудом — 3:2. Могу ли кого-то выделить? Нет, у них в целом очень хороший подбор сильных футболистов», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.

Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — ЦСКА. ЦСКА в 25 матчах набрал 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» (40) — на 7-м месте.

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