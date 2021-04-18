Николай Олеников: не стал меняться футболками с Казираги

Бывший игрок «Ротора», а ныне тренер молодёжной команды волгоградского клуба, Николай Олеников рассказал, что отказался меняться футболками с нападающим «Лацио» Пьерлуиджи Казираги.



«Благодаря дружбе тренеров Стукалова и Прокопенко многие в девяностые сменили Ставрополь на Волгоград. «Ротор» следил за мной целый сезон, а потом позвал на просмотр с еще двумя игроками «Динамо». Оставили только меня. Резкий взлет получился — из первой лиги в один из лучших клубов России.



Помню, в первом круге потеряли очки в нескольких матчах подряд, и президент Владимир Горюнов после бани скомандовал: «Все в столовую». А там поляна: водка, пиво и так далее. «Садитесь — разговаривайте». Обычно-то мы сплачивались иначе: катались на катере по Волге, жарили шашлык с женами и девушками. А после той посиделки не проигрывали больше двадцати матчей. В эту серию вошла и домашняя игра с «Лацио» — 0:0.



В Риме Казираги предложил, но у нас был только один комплект, и мне пришлось отказаться. Итальянец очень удивился. К тому же из моих объяснений он вряд ли понял, что другой формы у нас просто нет. Нам ее шили на заказ. Я потом очень жалел. Наверно, стоило у него майку попросить, не отдавая свою, но сами понимаете — год назад играл в первой лиге за Ставрополь, а тут — «Лацио», Рим, «Стадио Олимпико»: растерялся», — приводит слова Оленикова Матч ТВ.