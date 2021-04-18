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«Урал» — «Рубин»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Урал» — «Рубин»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Евсеев, Калинин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Ибрахимай, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Кузьмичёв, Емельянов, Магомадов, Панюков, Максименко.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Шатов, Макаров, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Бегич, Костюков, Зуев, Бакаев, Мусаев, Суриков, Хван, Игнатьев.

«Урал» в 25 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (43) — на 6-м месте.

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