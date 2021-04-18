Быстров — об ошибке Шапи: алё, что ты делаешь?

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал хавбека Шапи Сулейманова после игры между командами (2:2).



«Шапи выпустили, чтобы он у чужих ворот обострял, а не у своих. Это ж не детский футбол, где вертушку можно делать. Вертушка! Шапи, алё, что ты делаешь, какая вертушка?!» – сказал бывший игрок в эфире телепередачи «Все на матч».



Сулейманов допустил потерю, пытаясь применить финт на половине «Краснодара», после чего «Зенит» сравнял счет на 86-й минуте. «Зенит» в 25 матчах набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (35) — на 11-м месте.

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Сулейманов допустил потерю, пытаясь применить финт на половине «Краснодара», после чего «Зенит» сравнял счет на 86-й минуте. «Зенит» в 25 матчах набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (35) — на 11-м месте.