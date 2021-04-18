Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Арсенал» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня, 18 апреля, состоится матч «Арсенал» — «Тамбов». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Тамбов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Дмитрий Чельцов (Москва) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Тамбов».

Тульский «Арсенал» в 25 матчах набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021