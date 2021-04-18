«Арсенал» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 18 апреля, состоится матч «Арсенал» — «Тамбов». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Тамбов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Дмитрий Чельцов (Москва) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Тамбов».
Тульский «Арсенал» в 25 матчах набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.
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