Ордец: победа в матче с «Ротором» для нашего доктора, «Динамо» билось за него

Защитник московского «Динамо» Иван Ордец прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата России с «Ротором» (3:0).
«Впервые забиваю во втором матче подряд. Важно, что выиграли и сыграли на ноль. Эта победа для нашего доктора, мы бились за него и очень хотели выиграть. Александр Эдуардович смотрел нашу игру сверху. Так что мой жест после гола, конечно, был для него.
Мы хорошо провели весь матч, доминировали, контролировали ход игры, создавали моменты. В первом тайме не получилось забить, но во второй половине более хладнокровно играли впереди и доводили моменты до опасных ударов. Забили хорошие голы и порадовали своей игрой наших болельщиков, которых было очень много.
Психологически, конечно, гол с пенальти помог. Хорошо, что мы забили в начале второго тайма и немножко игру успокоили. Соперник начал раскрываться, стали появляться свободные зоны, в которые врывались наши быстрые фланговые игроки», — приводит слова защитника пресс-служба «Динамо».
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