Сорокин высказался о возможном проведении дополнительных матчей Евро в Санкт-Петербурге

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном проведении дополнительных матчей предстоящего чемпионата Европы в России.
Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что УЕФА рассматривает возможность проведения дополнительных матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Это связано с тем, что Футбольная ассоциация Ирландии ранее уведомила организацию, что правительство страны не может гарантировать допуск болельщиков на матчи Евро, которые пройдут в Дублине.
«Пока мне нечего сказать на этот счёт. Завтра исполком, на котором многое, возможно, будет понятно. Но никакой гарантии нет, в нашем нынешнем мире произойти может всё что угодно. Просто это довольно сложные вопросы, которые завтра могут получить своё решение», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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