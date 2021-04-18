«Милан» — «Дженоа»: онлайн-трансляция матча начнётся в 13:30

Сегодня, 18 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Дженоа». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Ассистенты — Мауро Вивенци и Алессандро Ло Чичеро. Резервный рефери — Эудженио Аббаттиста.



«Милан» в 30 матчах набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Дженоа» (32) — на 13-м месте. Лидером турнира является «Интер» (74).



В первом круге турнира команды закончили встречу с ничейным итогом 2:2. Встреча состоялась 16 декабря 2020 года. Дублем в составе «Дженоа» отметился бывший игрок «Милана» Маттиа Дестро.