Директор «Ромы» провёл встречу с агентами Оливье Жиру
Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, в услугах французского футболиста заинтересованы «Рома», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Директор «Ромы» Тьягу Пинту провёл встречу с агентами Жиру на минувшей неделе.
Жиру выступает за «Челси» с 2018 года. До этого форвард защищал цвета «Арсенала», «Монпелье» и других команд во Франции. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги и забил четыре гола.
«Рома» в 30 матчах набрала 54 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский «Интер» (74).
Тухель: решение о будущем Жиру в «Челси» ещё не принято
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