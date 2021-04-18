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Берг: 0:5 с «Ахматом» – один из худших моментов в моей карьере

Берг: 0:5 с «Ахматом» – один из худших моментов в моей карьере
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг поделился мнением о тренерской перестановке в стане быков.

«Прежде всего я очень уважаю мистера Мусаева, он проделал отличную работу. Но, как всем известно, когда команда начинает терять очки, это часто приводит к тренерским отставкам. Он решил уйти, и это вина каждого из нас, ведь отставка тренера – следствие того, что мы не справились со своей задачей. Мы можем только принять это, смотреть вперед и привыкать к новому голосу в раздевалке.

0:5 от «Ахмата» – один из худших моментов в моей карьере? Даже и не припомню ничего хуже. Конечно, это совершенно неприемлемый результат. Мы старались показать всё, что умеем, но ничего не получилось. Соперник наказал за ошибки и нанес очень болезненное поражение. Но все в наших руках: необходимо изменить ситуацию на поле и сделать всё, чтобы подобное не повторялось. Прибавить стоит во всём. Мы многое позволяем сопернику у своих ворот – это проблема. Ну и самим нужно эффективнее действовать впереди. В последних матчах соперники создавали больше голевых моментов, чем мы – этот баланс следует изменить в свою пользу. Нужно лучше двигаться на чужой половине поля, а у своей штрафной проявить максимальную концентрацию», — приводит слова игрока официальный сайт команды.

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