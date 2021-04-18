«Арсенал» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
Сегодня, 18 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Фулхэм».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ассистенты — Скотт Леджер и Ричард Уэст. Резервный рефери — Саймон Хупер.
Лондонский «Арсенал» в 31 матче набрал 45 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (26) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).
В первом круге турнира «Фулхэм» проиграл «Арсеналу» со счётом 0:3. Встреча состоялась 12 сентября 2020 года.
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