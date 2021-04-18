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«Сочи» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Сочи» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 18 апреля, состоится матч «Сочи» — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — ЦСКА на «Чемпионате».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный арбитр: Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.

«Сочи» в 25 матчах набрал 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на 5-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
18 апреля 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
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