Н'Жье: непросто возвращаться после травмы, но когда забиваешь, чувствуешь себя увереннее

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата России с «Ротором» (3:0).
«Всегда непросто возвращаться после травмы. Во время моего отсутствия команда хорошо играла, одерживала победы. Мне нужно было работать и ждать своего шанса. Я упорно трудился на тренировках. И вот, наконец, дождался момента, чтобы помочь команде добиться победы. Нам остаётся сыграть четыре матча. Хотим хорошо закончить сезон.
Мне удалось отличиться, но это произошло в столь грустный момент для нашего клуба. Вся команда вспоминает нашего доктора, с которым я был в очень хороших отношениях. Я посвящаю этот гол ему. Он всегда хотел, чтобы я забивал и был успешным на футбольном поле.
Всегда здорово забивать голы. Когда ты забиваешь, чувствуешь себя гораздо увереннее. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и будем бороться за победу в оставшихся матчах», — приводит слова Н'Жье пресс-служба «Динамо».
- 18 апреля 2021
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