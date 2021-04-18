Н'Жье: непросто возвращаться после травмы, но когда забиваешь, чувствуешь себя увереннее

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата России с «Ротором» (3:0).



«Всегда непросто возвращаться после травмы. Во время моего отсутствия команда хорошо играла, одерживала победы. Мне нужно было работать и ждать своего шанса. Я упорно трудился на тренировках. И вот, наконец, дождался момента, чтобы помочь команде добиться победы. Нам остаётся сыграть четыре матча. Хотим хорошо закончить сезон.



Мне удалось отличиться, но это произошло в столь грустный момент для нашего клуба. Вся команда вспоминает нашего доктора, с которым я был в очень хороших отношениях. Я посвящаю этот гол ему. Он всегда хотел, чтобы я забивал и был успешным на футбольном поле.

Всегда здорово забивать голы. Когда ты забиваешь, чувствуешь себя гораздо увереннее. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и будем бороться за победу в оставшихся матчах», — приводит слова Н'Жье пресс-служба «Динамо».