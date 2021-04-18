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«Рубин» в гостях переиграл «Урал». Хозяева не реализовали пенальти

«Рубин» в гостях переиграл «Урал». Хозяева не реализовали пенальти
Футбол / РПЛ 0
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18 апреля состоялся матч «Урал» — «Рубин». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало игры было запланировано на 12:00 по московскому времени. Матч завершился победой казанцев со счётом 1:0.

Полузащитник «Рубина» Кварацхелия мог открыть счёт уже на 2-й минуте, но его удар с угла штрафной не достиг цели. На 32-й минуте Хвича получил травму, и главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был вынужден заменить его. Вместо Хвичи на поле появился Солтмурад Бакаев.

«Рубин» забил в концовке тайма. На 45-й минуте Дарко Йевтич оказался первым на мяче и незамедлительно отправил его в ворота.

На 64-й минуте главный тренер гостей произвёл обратную замену Бакаева. Вместо него на поле вышел Ин Бём Хван. «Рубин» во 2-м тайме стал играть более осторожно в надежде удержать победный счёт. Хозяева имели несколько хороших моментов после перерыва. Результатом давления хозяев стало удаление игрока «Рубина» Дениса Макарова на 82-й минуте, а также назначенный за фол пенальти. Нападающий «Урала» Андрей Панюков не воспользовался шансом.

Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу казанцев 1:0.

«Рубин» в 26 матчах набрал 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (30) идёт на 12-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
18 апреля 2021, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Йевтич – 45'
Удаления: нет / Макаров – 82'
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