Хавбек «Реала» Федерико Вальверде изолирован после контакта с заразившимся коронавирусом
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде находится в изоляции с 17 апреля, сообщает пресс-служба испанской команды.
Такая мера была предпринята из-за того, что футболист контактировал с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Тест на коронавирус самого Вальверде дал отрицательный результат. Сообщается, что полузащитник пропустит матч 33-го тура испанской Примеры с «Хетафе», который состоится сегодня, 18 апреля.
Вальверде выступает за мадридский «Реал» с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. «Реал» в 30 матчах набрал 66 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Вальверде — об атаке на автобус «Реала»: я вышел на поле с инстинктом убийцы
Рекомендуем вам
- 18 апреля 2021
-
14:39
-
14:07
-
14:06
-
13:53
-
13:49
-
13:48
-
13:33
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:58
-
12:50
-
12:40
-
12:36
-
12:25
-
11:59
-
11:55
-
11:37
-
11:31
-
11:21
-
11:16
-
11:10
-
10:52
-
10:51
-
10:35
-
10:29
-
10:19
-
10:15
-
09:57
-
09:53
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:16
-
09:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам