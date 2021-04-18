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Хавбек «Реала» Федерико Вальверде изолирован после контакта с заразившимся коронавирусом

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде изолирован после контакта с заразившимся коронавирусом
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде находится в изоляции с 17 апреля, сообщает пресс-служба испанской команды.

Такая мера была предпринята из-за того, что футболист контактировал с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Тест на коронавирус самого Вальверде дал отрицательный результат. Сообщается, что полузащитник пропустит матч 33-го тура испанской Примеры с «Хетафе», который состоится сегодня, 18 апреля.

Вальверде выступает за мадридский «Реал» с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. «Реал» в 30 матчах набрал 66 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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