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Арбитр Федотов: первый гол «Ахмата» стоило отменить

Арбитр Федотов: первый гол «Ахмата» стоило отменить
Футбол / РПЛ 0
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с первым забитым голом в матче «Ахмат» — «Химки».

«Первый гол «Ахмата» в ворота «Химок» стоило отменить и показать Ненахову красную карточку. Был серьёзный фол, нельзя говорить о том, что это просто «пропуск фола».

Например, если бы арбитр пропустил фол на пенальти в ворота «Ахмата», и «Ахмат» после этого забил бы гол «Химкам», то следовало назначить 11-метровый «Ахмату», а гол в ворота «Химок» отменить. Здесь такая же ситуация. Красная карточка – это серьёзный инцидент. А Казарцев вместо отмены гола показал жёлтую, тем самым засчитав взятие ворот», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в городе Грозный. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:1.

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