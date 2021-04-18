Арбитр Федотов: первый гол «Ахмата» стоило отменить

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с первым забитым голом в матче «Ахмат» — «Химки».
«Первый гол «Ахмата» в ворота «Химок» стоило отменить и показать Ненахову красную карточку. Был серьёзный фол, нельзя говорить о том, что это просто «пропуск фола».
Например, если бы арбитр пропустил фол на пенальти в ворота «Ахмата», и «Ахмат» после этого забил бы гол «Химкам», то следовало назначить 11-метровый «Ахмату», а гол в ворота «Химок» отменить. Здесь такая же ситуация. Красная карточка – это серьёзный инцидент. А Казарцев вместо отмены гола показал жёлтую, тем самым засчитав взятие ворот», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в городе Грозный. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:1.
- 18 апреля 2021
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