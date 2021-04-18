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Червиченко: виделся с Карпиным. Даже намеков, что он рассматривает «Спартак», не было

Червиченко: виделся с Карпиным. Даже намеков, что он рассматривает «Спартак», не было
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московской команды.

«Может ли Карпин возглавить «Спартак» после Тедеско? Я думаю, что это бред. Виделся с ним вчера. Даже намёков никаких не было, что он рассматривает вариант со «Спартаком». Когда зашел разговор про «Спартак», он сказал, что это его вообще не интересует и за тем, что там происходит, он не следит. Его интересует только «Ростов». Не понимаю, почему журналисты не верят его словам в интервью, когда Валерий про это говорит. Могу подтвердить то же самое из личного вчерашнего разговора», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Агаевым.

Валерий Карпин может возглавить «Спартак»
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