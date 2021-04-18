Матвиенко может перейти в «Тоттенхэм»

Защитник «Шахтёра» Николай Матвиенко в ближайшее трансферное окно может присоединиться к «Тоттенхэму», сообщает Football.ua.



По информации источника, украинский футболист после матча с киевским «Динамо» общался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой относительно перехода в английский клуб. В клиентскую базу этого агента входят игроки «шпор» Сон Хын Мин и Деле Алли.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в € 11 млн. У игрока действующий контракт с «Шахтёром» сроком до 2025 года. Николай Матвиенко в этом сезоне провёл 27 игр за донецкий коллектив, в которых отметился голом и тремя передачами.

Ранее сообщалось, что украинский защитник попал в список интересов «Ливерпуля».