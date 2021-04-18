Срна хочет видеть Де Дзерби на посту главного тренера «Шахтёра»

Бывший защитник «Шахтёра» и директор клуба по футболу Дарио Срна хочет видеть главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в донецком клубе, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



Украинский клуб ведёт активные переговоры со специалистом. Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал де Дзерби щедрое предложение, выразив готовность платить ему € 3 млн в год. Красно-белые также были готовы выплатить итальянскому клубу компенсацию, однако специалист сам отказался от возможности перебраться в Россию.



Де Дзерби занимает пост главного тренера «Сассуоло» с 2018 года. Контракт 41-летнего специалиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года. «Сассуоло» в 31 матче набрал 46 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А.