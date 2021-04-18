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«Арсенал» — «Фулхэм»: составы команд на матч 32-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Фулхэм»: составы команд на матч 32-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Фулхэма» на матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Фулхэм».

«Арсенал»: Райан, Бельерин, Холдинг, Габриэль, Джака, Эльнени, Себальос, Сака, Смит, Мартинелли, Ляказетт.

«Фулхэм»: Ареола, Адарабиойо, Андерсен, Эйна, Робинсон, Лемина, Замбо Ангисса, Кавалейру, Лукман, Рид, Майя.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ассистенты — Скотт Леджер и Ричард Уэст. Резервный рефери — Саймон Хупер.

Лондонский «Арсенал» в 31 матче набрал 45 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (26) идёт на 18-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).

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