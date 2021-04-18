Тульский «Арсенал» разгромно победил в матче с «Тамбовом»

Сегодня состоялся матч «Арсенал» — «Тамбов». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Дмитрий Чельцов (Москва) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).



Хозяева с первых минут начали подтверждать свой статус фаворитов. Уже на 11-й минуте игрок «Арсенала» Роберт Бауэр реализовал одиннадцатиметровый удар. А на 25-й минуте Евгений Луценко удвоил преимущество команды. Для 34-летнего форварда это только второй гол в нынешнем сезоне.



Разгромным счёт для «Арсенала» сделали Сергей Ткачёв, отличившийся на 64 минуте, и Даниил Хлусевич, записавший на свой счёт гол на 66-й минуте.



Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу тульской команды 4:0.



Тульский «Арсенал» в 26 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) идёт на 16-м месте.