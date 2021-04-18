Слуцкий — о травме Хвичи: думаю, что это задняя поверхность бедра

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча с «Уралом» поделился мнением о степени тяжести травмы игрока казанцев Хвичи Кварацхелии.



«До игры он тренировался в общей группе, никакого повреждения у него не было. Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра. Насколько она серьёзна и какой степени, уже будет понятно, когда сделаем МРТ.



То, что игра во втором тайме полностью увязла в середине поля, никак не связано с тем, что без Хвичи сложно создавать давление на чужой трети поля. Здесь скорее комплекс причин. Мы находимся не в одинаковом физическом состоянии. Кто-то пропускает тренировки, кто-то нет, кто-то только восстановился, Бакаев без предсезонки. Пока очень разбалансированное состояние, которое мы пытаемся привести в норму. Надеюсь, что к заключительному матчу или к следующей игре нам удастся это сделать.



Обратная замена Бакаева? Претензий к нему не было. Он изначально не готов играть 90 минут, потому что пропустил все сборы. Мы смотрели, что и как развивается, у него стало сводить икроножные мышцы, он сидел на жёлтой карточке, как и многие другие. Плюс мы хотели попытаться изменить тактическую модель, контролируя мяч в середине поля с четырьмя центральными полузащитниками. Но не могу сказать, что нам это удалось сделать», — приводит слова тренера официальный сайт «Рубина».