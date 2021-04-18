Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Слуцкий: судейство в матче с «Уралом» не соответствовало уровню РПЛ

Слуцкий: судейство в матче с «Уралом» не соответствовало уровню РПЛ
Футбол 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал судейство матча с «Уралом» (1:0).

«На мой взгляд, качество судейства не соответствовало уровню РПЛ. Оно было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел ни системы, ни последовательности — вообще никакой. На мой взгляд, этот арбитр не готов судить матчи РПЛ.

Если отвлечься от результата, я не доволен качеством игры. Раннее начало матча здесь ни при чём. Я недоволен, будем работать. У нас сейчас серьёзные кадровые проблемы перед игрой с «Краснодаром». Точно выбыли два основных атакующих фланговых игрока. Будем думать, как и что нам сделать, чтобы их заменить, сохранив игровую эффективность», — приводит слова тренера официальный сайт «Рубина».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021