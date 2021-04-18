Слуцкий: судейство в матче с «Уралом» не соответствовало уровню РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал судейство матча с «Уралом» (1:0).
«На мой взгляд, качество судейства не соответствовало уровню РПЛ. Оно было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел ни системы, ни последовательности — вообще никакой. На мой взгляд, этот арбитр не готов судить матчи РПЛ.
Если отвлечься от результата, я не доволен качеством игры. Раннее начало матча здесь ни при чём. Я недоволен, будем работать. У нас сейчас серьёзные кадровые проблемы перед игрой с «Краснодаром». Точно выбыли два основных атакующих фланговых игрока. Будем думать, как и что нам сделать, чтобы их заменить, сохранив игровую эффективность», — приводит слова тренера официальный сайт «Рубина».
- 18 апреля 2021
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