Рахим Стерлинг снова заинтересовал мадридский «Реал»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может покинуть клуб в летнее трансферное окно.



По сообщению Daily Star, 26-летний англичанин недоволен тем, что потерял твёрдое место в составе «горожан». В последнее время наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола отдаёт почтение полузащитнику Филипу Фодену, поменяв для этого расстановку.



Как сообщает источник, Стерлинг уже давно является одной из главных трансферных целей мадридского «Реала», и теперь «сливочные» намерены воспользоваться данной ситуацией. Однако «горожане» не отпустят Рахима дешевле, чем за € 85 млн. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года.



В нынешнем сезоне Рахим Стерлинг провёл 42 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

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