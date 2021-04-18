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Рахим Стерлинг снова заинтересовал мадридский «Реал»

Рахим Стерлинг снова заинтересовал мадридский «Реал»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По сообщению Daily Star, 26-летний англичанин недоволен тем, что потерял твёрдое место в составе «горожан». В последнее время наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола отдаёт почтение полузащитнику Филипу Фодену, поменяв для этого расстановку.

Как сообщает источник, Стерлинг уже давно является одной из главных трансферных целей мадридского «Реала», и теперь «сливочные» намерены воспользоваться данной ситуацией. Однако «горожане» не отпустят Рахима дешевле, чем за € 85 млн. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Рахим Стерлинг провёл 42 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Стерлинг отреагировал на слухи о конфликте с Гвардиолой
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