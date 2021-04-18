19 апреля откроется Зал славы АПЛ

Английская Премьер-лига в понедельник, 19 апреля, откроет свой Зал славы. В него попадут игроки, которые заметнее других футболистов отличились с момента создания лиги в 1992 году (до 1992 года турнир носил название «Первый дивизион Футбольной лиги», а после стал называться АПЛ)



Как сообщает Sky Sports, чтобы попасть в Зал славы АПЛ в этом году, игроки должны были по состоянию на август 2020 года завершить карьеру. Рассмотрение кандидатов будет проходить только на основе их выступлений в АПЛ, предыдущие и будущие заслуги в других лигах или сборных не учитываются для включения в список номинантов.



Членство в Зале славы АПЛ будет самой высокой индивидуальной наградой, присуждаемой игрокам чемпионата.



Первые два игрока, которые будут увековечены в Зале славы английской Премьер-лиги, будут объявлены 19 апреля. Этих игроков выберет сама АПЛ, но болельщикам будет предложен шорт-лист игроков, которых они смогут выбрать в будущем. Посредством голосования в Зале славы будут появляться новые футболисты.



Первоначальный запуск Зала славы английской Премьер-лиги должен был состояться 19 марта 2020 года, но мероприятие было отложено из-за начавшейся пандемии COVID-19.

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