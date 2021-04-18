Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Ювентусом»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Ювентуса» на матч 31-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Ювентус».
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Мехле, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Мурьель, Сапата.
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Маккенни, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Дибала, Мората.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Юан Лука Сакки.
Туринский «Ювентус» в 30 матчах набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» (61) идёт на 4-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (74).
- 18 апреля 2021
-
16:10
-
15:52
-
15:50
-
15:49
-
15:45
-
15:35
-
15:35
-
15:24
-
15:19
-
15:12
-
15:07
-
15:05
-
15:02
-
14:39
-
14:07
-
14:06
-
13:53
-
13:49
-
13:48
-
13:33
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:58
-
12:50
-
12:40
-
12:36
-
12:25
-
11:59
-
11:55
-
11:37
-
11:31
-
11:21
-
11:16
-
11:10