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Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Ювентусом»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Ювентуса» на матч 31-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Ювентус».

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Мехле, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Мурьель, Сапата.



«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Маккенни, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Дибала, Мората.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Юан Лука Сакки.



Туринский «Ювентус» в 30 матчах набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» (61) идёт на 4-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (74).