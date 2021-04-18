«Эвертон» намерен выручить с продажи Мойзе Кина € 50 млн. «ПСЖ» пытается сбить цену

Будущее нападающего «Эвертона» Мойзе Кина, выступающего на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», остаётся неопределённым.
Как сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо, «Эвертон» намерен продать Мойзе Кина уже ближайшим летом и желает выручить с этого трансфера примерно € 50 млн. «ПСЖ» уже несколько месяцев работает над тем, чтобы оставить Мойзе в клубе на постоянной основе, но парижане пытаются договориться с «ирисками» о снижении цены.
По сведению источника, итальянские клубы также намерены включиться в гонку за Кина, но только в том случае, если переговоры «Эвертона» и «ПСЖ» окажутся неудачными.
Мойзе Кин перешёл в «Эвертон» летом 2019 года из «Ювентуса» за € 27,5 млн. Его контракт с «ирисками» рассчитан до 30 июня 2024 года, а арендное соглашение с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего итальянца в € 35 млн.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Кин провёл 22 матча и забил 12 голов. В Лиге чемпионов сезона-2020/2021 на его счету восемь матчей, три гола и одна результативная передача.
- 18 апреля 2021
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