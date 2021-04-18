«Сочи» — ЦСКА: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и московского ЦСКА на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Заболотный.
Запасные: Адамов, Маргасов, Набиуллин, Пруцев, Колмаков, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Дивеев, Карпов, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Рондон, Эджуке.
Запасные: Помазун, Марио Фернандес, Дзагоев, Ахметов, Сигурдссон, Чалов, Шкурин.
«Сочи» в 25 матчах набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.
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