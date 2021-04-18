Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Сент-Этьен» в матче Лиги 1

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Сент-Этьен» в матче Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Сент-Этьен». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 77-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сент-Этьен» Дени Буанга. Через две минуты форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнял счёт. На 87-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал Мбаппе. На 92-й минуте форвард «Сент-Этьена» Ромен Амума сравнял счёт. Через три минуты нападающий парижан Мауро Икарди установил итоговый счёт встречи.

«Пари Сен-Жермен» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Сент-Этьен» (39) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (70).

Франция - Лига 1. 33-й тур
18 апреля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 2
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1 Буанга – 77'   1:1 Мбаппе – 79'   2:1 Мбаппе – 87' (пен)   2:2 Амума – 90+2'   3:2 Икарди – 90+5'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021