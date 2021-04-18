Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Сент-Этьен» в матче Лиги 1

В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Сент-Этьен». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 77-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сент-Этьен» Дени Буанга. Через две минуты форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнял счёт. На 87-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал Мбаппе. На 92-й минуте форвард «Сент-Этьена» Ромен Амума сравнял счёт. Через три минуты нападающий парижан Мауро Икарди установил итоговый счёт встречи.
«Пари Сен-Жермен» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Сент-Этьен» (39) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (70).
- 18 апреля 2021
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