Сербский тренер Марко Николич готов покинуть «Локомотив» из-за политики нового руководства клуба. Он настаивает на продлении контрактов с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым. Также специалист настоятельно просил продлить контракт с капитаном команды Ведраном Чорлукой. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Николич не согласен с политикой клуба и твёрдо просил продлить все контракты», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Николич покинет команду, если политика нового руководства клуба не будет изменена. Об этом он уже сообщил руководству «Локомотива».
«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 18 апреля 2021
-
17:28
-
17:24
-
17:17
-
17:15
-
17:06
-
17:02
-
16:42
-
16:35
-
16:24
-
16:23
-
16:10
-
15:52
-
15:50
-
15:49
-
15:45
-
15:35
-
15:35
-
15:24
-
15:19
-
15:12
-
15:07
-
15:05
-
15:02
-
14:39
-
14:07
-
14:06
-
13:53
-
13:49
-
13:48
-
13:33
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:58
-
12:50