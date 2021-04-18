Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Николич готов покинуть «Локомотив» из-за политики нового руководства клуба

Николич готов покинуть «Локомотив» из-за политики нового руководства клуба
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Сербский тренер Марко Николич готов покинуть «Локомотив» из-за политики нового руководства клуба. Он настаивает на продлении контрактов с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым. Также специалист настоятельно просил продлить контракт с капитаном команды Ведраном Чорлукой. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Николич не согласен с политикой клуба и твёрдо просил продлить все контракты», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Николич покинет команду, если политика нового руководства клуба не будет изменена. Об этом он уже сообщил руководству «Локомотива».

«Локомотив» в 26 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Агент Жемалетдинова рассказал о сорванной встрече по контракту с руководством «Локомотива»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021