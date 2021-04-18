Аджоев прокомментировал разгромную победу тульского «Арсенала» в матче с «Тамбовом»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от результата матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (4:0).



«Сделали то, что и должны были сделать. Уверенно и хладнокровно забрали три очка. В таких матчах многое решают предельная собранность и концентрация. Рад, что мы сегодня их продемонстрировали. В нашей ситуации нет разницы, кто является соперником. Нам нужно выигрывать абсолютно каждую встречу. Важно было побыстрее забить первый гол. Так и получилось на деле. В дальнейшем также смотрелись весьма убедительно и заслуженно одержали крупную победу. Порадовали сегодня и болельщиков, и себя, будем готовиться к следующим играм», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Тульский «Арсенал» разгромно победил в матче с «Тамбовом»