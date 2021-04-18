«Фулхэм» открыл счёт в лондонском дерби с «Арсеналом». Видео

На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Фулхэм». Идёт 65-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу «дачников».
На 57-й минуте бразильский защитник «канониров» Габриэль в собственной штрафной свалил полузащитника «Фулхэма» Марио Лемина, за что главный арбитр матча Крейг Поусон с помощью VAR назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал нападающий Джош Майя.
Это третий гол 22-летнего нигерийца в АПЛ сезона-2020/2021. Майя присоединился к «дачникам» в январе, перейдя на правах аренды из «Бордо».
Лондонский «Арсенал» в 31 матче набрал 45 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (26) — в зоне вылета, на 18-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).
- 18 апреля 2021
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