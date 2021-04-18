«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» на матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Погба, Фред, Мактоминай, Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд.
Запасные: де Хеа, Уильямс, Туанзебе, Теллес, ван де Бек, Матич, Джеймс, Мата, Кавани.
«Бёрнли»: Пикок-Фаррел, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд.
Запасные: Норрис, Бардсли, Данн, Питерс, Нарти, Ричардсон, Выдра, Стивенс, Родригес.
Манкунианцы в 31 матче набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков (имея матч в запасе). «Бёрнли» (33) — на 17-м месте.
В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бёрнли» со счётом 1:0.
- 18 апреля 2021
-
17:28
-
17:24
-
17:17
-
17:15
-
17:06
-
17:02
-
16:42
-
16:35
-
16:24
-
16:23
-
16:10
-
15:52
-
15:50
-
15:49
-
15:45
-
15:35
-
15:35
-
15:24
-
15:19
-
15:12
-
15:07
-
15:05
-
15:02
-
14:39
-
14:07
-
14:06
-
13:53
-
13:49
-
13:48
-
13:33
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:58
-
12:50