«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» на матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Погба, Фред, Мактоминай, Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд.



Запасные: де Хеа, Уильямс, Туанзебе, Теллес, ван де Бек, Матич, Джеймс, Мата, Кавани.



«Бёрнли»: Пикок-Фаррел, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Гудмундссон, Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд.



Запасные: Норрис, Бардсли, Данн, Питерс, Нарти, Ричардсон, Выдра, Стивенс, Родригес.



Манкунианцы в 31 матче набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков (имея матч в запасе). «Бёрнли» (33) — на 17-м месте.



В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бёрнли» со счётом 1:0.