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«Арсенал» на последних секундах спасся от поражения в матче с «Фулхэмом»

«Арсенал» на последних секундах спасся от поражения в матче с «Фулхэмом»
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Фулхэм». Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 40-й минуте полузащитник «канониров» Даниель Себальос забил гол, но с помощью видеоповтора арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав положение вне игры.

Видео отменённого гола Даниеля Себальоса

На 57-й минуте бразильский защитник «канониров» Габриэль в собственной штрафной свалил полузащитника «Фулхэма» Марио Лемина, за что главный арбитр матча Крейг Поусон с помощью VAR назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал нападающий Джош Майя.

Видео гола Джоша Майя

Хозяева сравняли счёт на 96-й минуте — на добивании преуспел нападающий Эдвард Нкетиа.

Видео гола Эдварда Нкетиа

Лондонский «Арсенал» в 32 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — в зоне вылета, на 18-м месте.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
18 апреля 2021, воскресенье. 15:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Майя – 59' (пен)   1:1 Нкетиа – 90+7'
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