Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Бордо»
Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч 33-го тура французской Лиги 1 с «Бордо». Встреча состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе «Матмут-Атлантик» в городе Бордо. Начало матча — в 18:05 мск.
«Монако»: Леком, Энрике, Бадьяшиль, Марипан, Сидибе, Головин, Чуаэми, Фофана, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер, Фолланд.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.
«Монако» в 32 матчах набрал 65 очков и занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Бордо» (36) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (70).
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