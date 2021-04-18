«Ювентус» без Роналду проиграл «Аталанте»

В матче 31-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» переиграла «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте встречи забил полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. В матче не принимал участия нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Юан Лука Сакки.



Туринский «Ювентус» в 31 матче набрал 62 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» (64) находится на третьем месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (74).



В первом круге турнира «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1). Встреча состоялась 16 декабря 2020 года.

Результаты других матчей Серии А:

«Болонья» — «Специя» — 4:1

«Лацио» — «Беневенто» — 5:3